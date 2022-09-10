Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.
В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.
После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.
После короткой речи, в которой он отдал дань любви и уважения покойной королеве, Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Затем Карл III подписал документ, удостоверяющий его клятву.
Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям и королева-консорт Камилла. Они все время находятся справа от короля.
Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.
В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.
Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.
Британский монарх не приносит присягу, как это делают другие главы государств. Монарх приносит клятву, в которой обязуется охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета, и еще одну клятву на коронации.
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