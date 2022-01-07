Полиция посчитала, что один из мужчин очень похож на Гаммино, а позже его личность была подтверждена, когда следователи наткнулись на его фотографию на странице ресторана под названием" La Cocina de Manu" ("Кухня Ману") в "Фейсбуке".

На снимке Гаммино одет как шеф-повар, узнать его помог шрам на левой стороне подбородка. В меню ресторана входило блюдо под названием "Cena Siciliana", что переводится как "Сицилийский ужин".

Gioacchino #Gammino ,Italian boss and fugitive for over 20 years ,arrested by #police using #GoogleMaps ,namely #Osint .the kingpin declared that he didn’t call his family in the last 10 years through cell. pic.twitter.com/GGLuB3mGYZ — Vladimir Di Costanzo (@VladimirDiCost) January 6, 2022



Гаммино принадлежал к мафиозному клану в сицилийском городе Агридженто, который в 1990-х годах был вовлечен в кровавую вражду с "Коза Ностра", главной мафиозной сетью Сицилии. Впервые он был арестован в 1984 году, а второй раз его арестовали в Барселоне в 1998-м. Гаммино обвинили в убийстве и других преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью, и приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в римской тюрьме Ребиббия.



Побег во время съемок



Однако, в 2002 году ему удалось сбежать во время съемок телесериала для канала Rai в тюрьме. Тогда итальянская газета La Repubblica сообщала, что побег произошел, когда съемки проходили в тюремном дворе, на лужайке, где в то же время заключенные встречались со своими родственниками.

В определенный момент между заключенными началась драка, а затем один из уголовников залез на тюремный забор и отказался оттуда слезть. Все внимание охраны оказалось приковано к инциденту, который грозил перерасти в бунт заключенных, и в начавшейся суматохе Гаммино удалось бежать. По данным расследования, драку могли затеять специально, чтобы помочь побегу Гаммино.

С тех пор итальянская полиция пыталась его разыскать.

Гаммино был арестован 17 декабря 2021 года, но подробности его поимки стали известны только сейчас, после публикации в La Repubblica.

"Это не значит, что мы проводим рабочие дни за просмотром Google Street View в поисках преступников. Наше расследование привело нас в Испанию, мы знали, что Гаммино скрывается в этой стране, карты Google лишь помогли помогли подтвердить наши предположения", — заявил прокурор Палермо Франческо Ло Вой, который занимался делом Гаммино.

Сейчас Гаммино находится под стражей в Испании, и итальянская полиция надеется вернуть его в Италию к концу февраля, сообщил агентству Рейтер Никола Альтьеро, заместитель директора итальянского подразделения полиции по борьбе с мафией.

Как сообщает La Repubblica, Джоаккино Гаммино был уверен, что его уже не поймают, так как он разорвал все связи с Сицилией. "Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет!", — спросил Гаммино у полицейских во время ареста.