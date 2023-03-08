Законопроект об "иностранном влиянии", принятый парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном во вторник, 7 марта.

"Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы", — указал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа "может иметь серьезные последствия" для отношений Грузии и ЕС.

Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напомнил о праве людей на мирный протест.

Президент Грузии поддержала протестующих против нового законопроекта

Ранее в этот же день в Тбилиси прошла масштабная акция протеста на фоне принятия законопроекта об "иноагентах" в первом чтении. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. Для разгона участников митинга грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление, в котором утверждает, что акция протеста приняла насильственный характер, а ее участники применяли против полицейских "различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся". По данным ведомства, в ходе акции пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Она пообещала наложить на документ вето. "Все институты власти в Грузии, в первую очередь я, обязаны сделать все, чтобы наша страна вошла в Евросоюз, чтобы у нас всегда был путь к евроинтеграции", — заявила она. "Те, кто поддерживает этот законопроект" и голосует за него, "нарушают конституцию", добавила глава государства.

Кто подготовил законопроект об "иноагентах"

Спорный законопроект об "иностранном влиянии" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Авторы документа предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20% финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой "Силы народа" является законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об "иноагентах", принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу.