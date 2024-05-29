Боррель: удары ВСУ по целям в России законны, если они пропорциональны

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", — заявил Боррель.

По словам дипломата, ограничения на использование их вооружений для ударов по России уже готовы отменить некоторые страны, а остальные пока размышляют. Число стран, согласившихся дать разрешение Украине атаковать их оружием цели в России, Боррель не привёл.