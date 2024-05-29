Боррель: удары ВСУ по целям в России законны, если они пропорциональны

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", — заявил Боррель.
По словам дипломата, ограничения на использование их вооружений для ударов по России уже готовы отменить некоторые страны, а остальные пока размышляют. Число стран, согласившихся дать разрешение Украине атаковать их оружием цели в России, Боррель не привёл.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине нужно позволить нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты.
Ранее с призывом к западным странам перестать ограничивать себя в поддержке Украины выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Отмену ограничений также поддержали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Вместе с тем канцлер Германии заявил, что пока не видит причин для снятия запрета на такие удары. Против отмены запрета также выступили Италия и Испания.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по России. заявила, что его формула равна тысячам погибших украинцев.
"Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?", — написала Захарова в телеграме (орфография сохранена – прим. РС).