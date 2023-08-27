Боррель сообщил о падении импорта из РФ в ЕС на 60%

Импорт из России в страны Евросоюза в прошлом году упал на 58 процентов, а в первом квартале этого года сокращение превысило 75 процентов, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье "Да, санкции против России работают", опубликованной в субботу, 26 августа.

Европейские санкции оказывают "сильное, ощутимое воздействие на российскую экономику", несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые Россия использовала в качестве буфера в первый год вторжения, пишет Боррель, настаивая, что последствия ограничений со временем будут лишь усиливаться.

Снижение импорта из России в ЕС почти на 60 процентов Боррель назвал "беспрецедентным". По его данным, самое сильное падение произошло в поставках железа, стали, драгоценных металлов и древесины. В первом квартале 2023 года импорт неэнергетических товаров сократился более чем на 75 процентов, а энергетических товаров - на 80 процентов, сообщил Боррель.