Боррель: Россия не заинтересована в мире с Украиной

Комментируя условия прекращения Россией военных действий, которые в преддверии конференции выдвинул президент РФ Владимир Путин , глава европейской дипломатии заявил, что эти требования являются „неприемлемыми“, а их цель - „легитимизация военного вторжения (России в Украину. - Ред.) и подрыв усилий, направленных на достижение мира, в то время как Россия перевооружается и готовится к длительной войне“.

„Продолжающаяся агрессия России против Украины показывает, что у нее (России. - Ред.) нет никакой реальной заинтересованности в мире“, - такое заявление сделал в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в день открытия в Швейцарии мирного саммита по Украине - в субботу, 15 июня.

Мелони и Шольц об условиях Путина для прекращения войны

Ранее условия Владимира Путина для завершения боевых действий в Украине раскритиковал ряд западных лидеров. Украинские власти отвергли их.

„Мне не кажется особенно эффективным в качестве предложения по переговорам сказать Украине, что она должна уйти из Украины“, - указала, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони 15 июня по окончании саммита G7 в итальянкой Апулии.

„Скажем так, это больше похоже на пропагандистскую инициативу... на создание нарратива с целью предоставить противоположную информацию о том, на ком лежит ответственность за конфликт“, - добавила она.