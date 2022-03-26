"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности", — заявил Боррель на открытии форума в Дохе.

Высокий представитель подчеркнул, что война в Украине "является не только европейским вопросом", и что разрешение этого конфликта требует "большего верховенства права на международной арене".

"Одним из последствий (российской Агрессии против Украины) является то, что Запад может подтолкнуть Россию в Китай, что создаст невероятный дисбаланс в мире", — считает Боррель.

"Мы должны избегать этой тенденции и первое, что нужно сделать, это остановить эту захватническую войну, на истощение, и это то, что мы делаем, поддерживая Украину военными средствами без эскалации", — добавляет Боррель.