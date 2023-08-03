Боррель: Россия цинично использует продовольствие как оружие

"В то время как весь мир борется против проблем с поставками и растущими ценами, Россия предлагает наиболее уязвимым странам двусторонние договоренности о продаже зерна по сниженным ценам и притворяется, что решает проблему, которую сама же и создала", — подчеркнул Боррель. Действия Москвы он назвал "циничной политикой, при которой продовольствие сознательно используется в качестве оружия, чтобы создать новые зависимости".