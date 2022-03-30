Как сообщил Боррель, офис и оборудование организации получили серьезные повреждения, но никто из представителей консультативной миссии и подрядчиков не пострадал.
"Мы решительно осуждаем эти атаки, а также любые атаки на гражданских и гражданскую инфраструктуру. Мы требуем от России немедленно прекратить военное наступление и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины, как того требует резолюция Генеральной ассамблеи ООН и предписания Международного суда", — подчеркнул верховный представитель ЕС.
Консультативная миссия Евросоюза в Украине занимается реформированием сектора гражданской безопасности. Ее эксперты предоставляют стратегические консультации и практическую поддержку в вопросах гражданской безопасности, чтобы сделать ее более эффективной и прозрачной. В Мариуполе полноценное региональное представительство консультативной миссии ЕС было создано в июне 2020 года.
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