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По мнению главы европейской дипломатии, такие действия подчеркивают "циничность" заявлений российских властей. Ранее Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов.
Боррель: Российские военные уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине
© Reuters / Scanpix

В результате ракетного удара, нанесенного российскими военными, в Николаеве разрушен один из крупнейших украинских складов с зерном. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее об уничтожении склада сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, 4 июня под огонь попали "жилой квартал и инфраструктурный объект", в результате "загорелись склады с зерновым шротом".

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Глава европейской дипломатии отметил, что эта атака "способствует глобальному продовольственному кризису" и делает позицию российских властей по этому вопросу еще более "циничной".

Ранее Владимир Путин назвал "блефом" утверждения о том, что Россия не дает вывезти зерно из украинских портов. Президент РФ также обвинил страны Запада в стремлении "переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия" на Россию.

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