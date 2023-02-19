Боррель отметил, что Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, и заявил, что новые поставки должны произойти как можно скорее - в течение ближайших недель. Он подверг критике медлительность европейских стран в решении вопросов, например, о поставках Украине танков, и посоветовал перейти от слов к делу.

"Евросоюз - это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности," - заявил Боррель.

По мнению Борреля, ради поставок большего количества вооружений Украине европейские страны могут лишиться части собственных запасов. В таком случае, сказал он, необходимо различать краткосрочные и среднесрочные задачи. Страны ЕС должны в будущем увеличить производительные мощности своей военной промышленности.

Также он выразил уверенность, что Украина уже принадлежит к "европейской семье". По мнению Борреля, осталось только узаконить эту принадлежность. Однако для этого, по словам главного европейского дипломата, Украине придётся "проделать домашнюю работу", в чём Евросоюз готов её поддерживать. Боррель призвал западные страны "меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов".

Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17–19 февраля. В этом году её центральная тема – война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков, проживающих за границей – Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и других.