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Евросоюзу необходимо научиться реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой прибегают Россия и Китай. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РБК со ссылкой на издание Total Croatia News.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© Scanpix

"Эти страны (Россия и КНР) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — сказал он.

По его словам, Россия и Китай становятся все более "навязчивыми", сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, однако мир уже становится менее безопасным и свободным.

"ЕС — единственный регион в мире, который вакцинирует свое население и в то же время экспортирует вакцину в другие страны, а также делает пожертвования программе COVAX", — подытожил он.

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