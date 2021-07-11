"Эти страны (Россия и КНР) продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — сказал он.
По его словам, Россия и Китай становятся все более "навязчивыми", сотрудничать с ними становится все труднее. Он также добавил, что пока сложно прогнозировать, смогут ли победить инфекцию до 2023 года, однако мир уже становится менее безопасным и свободным.
"ЕС — единственный регион в мире, который вакцинирует свое население и в то же время экспортирует вакцину в другие страны, а также делает пожертвования программе COVAX", — подытожил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Невидимые портреты мигрантов: говорят и по-русски, и по-английски, некоторые пересекают границу без вещей (120)
В июле в Литве задержали рекордные потоки следующих в...
Военный эксперт из Беларуси: у Лукашенко расчет на то, чтобы запугать литовцев (94)
Как белорусские официальные лица объясняют рост...
Зачарованные морем: как 100 лет назад Литва создавала флот и причем здесь гибель "Титаника"? (65)
В этом году Литва отмечает 100-летие со дня основания...
Кровать в лавандовом поле: сюда съезжаются люди со всей Литвы (13)
Пятый Фестиваль лаванды прошел в субботу в селе...