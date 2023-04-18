Подробностей произошедшего пока нет, сообщает Reuters.
В Судане обе противоборствующие стороны заявили в понедельник о своих успехах. Представитель ООН подчеркнул, что враждующие стороны не проявляют готовности к переговорам.
По данным ООН, столкновения между вооружёнными силами и полувоенной группировкой RSF ("Силы быстрой поддержки") привели к гибели не менее 185 человек и ранению более 1800.
Дым пожаров распространяется над Хартумом, столицей Судана. Горожане сообщают, что слышны звуки разрывов от воздушных и артиллерийских ударов.
Как сообщают с места событий репортёры телеканалов Al Jazeera и Al Arabiya, вторые сутки подряд в Хартуме продолжались бои, несмотря на объявленный обеими сторонами трёхчасовой гуманитарный режим прекращения огня.
Утром 15 апреля боевики "Сил быстрой поддержки" атаковали несколько баз армии в Хартуме и в его пригородах. Потом боестолкновения начались в крупных городах Джабра, Кафури и Шамбат. Бойцы СБР заявили, что захватили аэропорт Мераве и ближайшую военную базу, аэропорт Хартум и базу Соба, нанеся "большие потери вооруженным силам". Стрельба была слышна в Хартуме возле Генштаба армии и правительственной резиденции, названной недавно в честь правителя "Аль-Бурхан". Отряды СБР позднее окопались на аэродроме, а правительственные войска разместили бронетехнику у президентского дворца. Еще позже повстанцы объявили, что захватили президентский дворец – хотя представители генерала аль-Бурхана это отрицают – и аэропорт Аль-Абейд.
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