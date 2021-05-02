Страны Евросоюза единодушно осудили решение России запретить въезд восьми высокопоставленным представителям ЕС. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в субботу, 1 мая, заявил от лица всех 27 государств-членов ЕС, что этот шаг Москвы является неприемлемым и не имеет под собой правовых оснований.
Эти действия РФ направлены непосредственно против Евросоюза и его членов, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Они показывают, что Россия выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы пытаться изменить негативную траекторию отношений с Евросоюзом, добавил Боррель, указав, что действия России не заставят ЕС отказаться от защиты прав человека, демократии и международного права.
С аналогичным заявлением накануне уже выступили высшие чиновники Европейского Союза.
Санкции ЕС за преследования Навального в России
30 апреля свою позицию по поводу запрета на въезд восьми высокопоставленных представителей Евросоюза в РФ высказали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли.
В этот день Россия объявила о запрете на въезд для Сассоли, заместителя главы Еврокомиссии Веры Юровой и еще шести граждан ЕС. Москва назвала этот шаг ответом на санкции, введенные ЕС против ряда высокопоставленных представителей РФ в знак протеста против заключения в тюрьму Алексея Навального.
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