aA
Тотальный запрет на выдачу россиянам виз в Евросоюз - "не самое хорошее предложение", считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AFP / Scanpix

Глава европейской дипломатии предостерег от разрыва контактов с российским населением - по его словам, последствия такого всеобъемлющего шага не были бы положительными. "В любом случае, я не сторонник того, чтобы вообще больше не выдавать визы", - сказал Боррель. Он также усомнился, что страны ЕС проявят единодушие в этом вопросе.

FT: ЕС может приостановить упрощенную выдачу виз россиянам

Статьи по теме:
Ограничения для курильщиков, рыболовство на Балтике и (опять) визы для россиян. Евродайджест: главные события недели
Bloomberg: ЕС рассмотрит отказ от упрощенной выдачи виз россиянам в качестве компромиссного решения

Вместе с тем главы МИД стран ЕС могут поддержать предложение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом ранее сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

С начала войны в Украине в ЕС въехали почти миллион россиян

С 24 февраля 998 085 граждан РФ въехали на территорию...

Нужно ли запрещать россиянам въезд в ЕС и к чему это приведет? Мнение украинцев (3)

В последние месяцы все чаще говорят о том, чтобы...

TOP новостей

В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта

Обесценивание денег во всем мире заставляет жителей...

"Самые влиятельные Литвы" - общественные деятели: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

Портал Delfi публикует результаты осуществляемого...

Прогноз синоптиков на неделю: осень начнется с больших перемен

В понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт....

В Вильнюсе начинают взрывать конструкции недостроенного стадиона

В Вильнюсе с понедельника начинают взрывать...

Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах

Из-за сильного роста цен на электричество в столице...