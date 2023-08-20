Боррель назвал РФ "бензоколонкой с атомной бомбой"

"Китай - не Россия. Китай - настоящий геополитический игрок, а Россия - экономический карлик, она как бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба. Китай слишком важен, чтобы его игнорировать, а также пытаться изолировать. У нас есть разногласия, но это не вызов нашей безопасности, как Россия", - считает глава европейской дипломатии.

"Масштаб преступлений в Украине сравним только со Второй мировой войной"

Комментируя итоги полутора лет полномасштабной войны РФ против Украины, начатой российским президентом Владимиром Путиным, он заявил, что "с военной точки зрения Россия потерпела поражение". "Путин хотел блицкрига, но прошло 18 месяцев, а он обороняется. Его план быстрого завоевания потерпел полное фиаско", - указал Жозеп Боррель. Однако военные потери техники и людей не означают, что Путин "исчерпал свои возможности", предупредил он. "Путин сейчас жертвует своей армией и своим народом ради личного выживания", - подчеркнул Боррель.