Боррель: "НАТО не может зависеть от прихоти президента США"

"Страны НАТО не могут говорить "да" сегодня и "нет" завтра, когда речь идет о защите альянса. Он либо существует, либо нет", - добавил Боррель.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО

10 февраля 77-летний экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель "крупной страны" спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже "поощрял бы" напавшую сторону "делать все, что она захочет".