Боррель надеется разблокировать 6,5 млрд евро для Украины

На вопрос о том, существует ли риск, что и другие страны, кроме Венгрии, откажутся делать взнос в Европейский фонд мира, если он станет добровольным, Жозеп Боррель ответил, что такого риска не видит. Однако он отметил, что пока не все страны согласны с его предложением. „Я не могу с уверенностью утверждать, что у нас будет это решение к следующему заседанию Совета ЕС. Но поскольку оно будет для меня последним, то думаю, что коллеги не захотят мне его испортить „, - намекнул дипломат. Последнее заседание Совета министров иностранных дел, на котором еще будет действовать мандат Жозепа Борреля, должно состояться 18 ноября.