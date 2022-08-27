Власти Сербии и Косово достигли соглашения об урегулировании конфликта вокруг передвижений граждан через границу. "У нас есть сделка", - написал вечером в субботу, 27 августа, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, в ходе переговоров при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы для въезда владельцев косовских удостоверений личности, а официальная Приштина выразила готовность не вводить такие документы для граждан Сербии. "Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности", - указал Боррель и добавил, что ЕС получил соответствующие гарантии от премьер-министра Республики Косово Альбина Курти.
Глава дипломатии ЕС назвал данное соглашение "европейским решением" и поздравил лидеров Сербии и Косово с урегулированием конфликта.
Конфликт Сербии и Косово
Конфликт между Сербией и Косово в очередной раз обострился в конце июля, когда Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил до 1 сентября. Переговоры президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти при посредничестве ЕС в середине августа завершились безрезультатно.
В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.
Сербия стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.
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