"Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда начинается конкретика", — написал Боррель. "Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", — констатировал он.

Боррель напомнил, что на голосовании Генассамблеи ООН в марте 140 государств осудили российскую агрессию и ни один член G20, кроме России, не выступил против резолюции. "А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся", — написал Боррель. В то время как G7 и страны-единомышленники едины в осуждении действий и России и в вопросе санкций против Кремля, другие страны зачастую придерживаются иной точки зрения, подчеркнул он.

"Когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого. Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией", — описал Боррель позицию в G20. По его словам, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы.

Отдельно Боррель подчеркнул поведение на саммите главы МИД России Сергея Лаврова, который покинул встречу сразу после своего выступления на первой сессии. "Он даже не стал слушать, что говорят другие. Это решение говорит вам все, что вам нужно знать о том, насколько Россия действительно заботится о многосторонних форумах. Я надеюсь, что некоторые члены G20, которые воздерживаются от войны в Украине, приняли это к сведению", — заключил Боррель.