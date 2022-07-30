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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг критику в адрес энергетической политики Евросоюза. Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупки природного газа из России наполовину, заявил Боррель в интервью медиакомпании DW.
Dujos, Gazprom, tiekimas
Dujos, Gazprom, tiekimas
© AFP / Scanpix

"Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", — сказал он. По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь — мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто.

По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать российскую нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа". При этом он отметил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Как сообщалось, власти Италии намерены полностью отказаться от поставок российского газа к 2024 году.

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Корреспондент. net

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