Боррель: ЕС поставит Украине более миллиона боеприпасов до конца года

“Наша оборонная промышленность наращивает свои мощности, с начала года они выросли на 40%. И я могу быть уверен, что к концу года общее количество переданных в качестве пожертвований боеприпасов составит около 1 млн 155 штук, это вполне точная цифра”, - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что Украине должны поставить боеприпасы и в рамках контрактов.

“Вы прекрасно знаете, что мы учитываем не только пожертвования, а и поставки (боеприпасов-Delfi), которые непосредственно для вас производит европейская оборонная промышленность по двусторонним контрактам”, - сказал он.

Напомним, в прошлом году Евросоюз запланировал поставить Украине миллион снарядов до весны. Однако позже ЕС признал, что не сможет достигнуть этой цели и поставит лишь половину от этого количества до марта.