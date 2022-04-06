Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск

Во вторник исполняющий обязанности мэра города Георгий Ерко заявил, что около 200 человек в городе пропали без вести. По его словам, они предположительно погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами.

Вооруженные силы Украины освободили Бородянку 1 апреля.

Бородянка — город с одной центральной улицей, расположенный к северо-западу от столицы Киева. Тихое, неприметное место, как описывают его жители.

Но он находится на подъездной дороге, ведущей к столице Украины, и был одним из первых поселений, пострадавших от российских бомбардировок.

После того как российские войска покинули город, туда смогли попасть журналисты газеты New York Times и других западных изданий. Их свидетельства шокируют: многоэтажные дома вдоль главной улицы словно разрезаны следами авиаударов, четыре многоэтажки сложились гармошкой.

Жители вспоминают, как в первые дни вторжения над головой то и дело с визгом проносились российские самолеты, после чего через несколько секунд город начинали сотрясать взрывы.

По словам представителей местных властей, главная задача сейчас — восстановить электроснабжение и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы. После этого можно приступать к расчистке завалов.

"Уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назовешь", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.