Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире".

Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать Украину и после его отставки.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.

Правительственный кризис

Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны членов его правительства. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров и старших чиновников министерств, включая некоторых ближайших сторонников Джонсона - таких как Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Министр внутренних дел Прити Патель, целиком обязанная своей карьерой Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шаппс тоже призвали премьера уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что "это нестерпимо, и будет становиться только хуже".

Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.

В начале июня в парламенте прошло голосование по вотуму недоверия Джонсону, и тогда ему удалось его выиграть с небольшим перевесом. Голосование инициировали 54 депутата от Консервативной партии, которых возмутил доклад о вечеринках на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун.

Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.

Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.