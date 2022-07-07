Выступая перед журналистами на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире".
Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать Украину и после его отставки.
Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.
Правительственный кризис
Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.
Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны членов его правительства. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров и старших чиновников министерств, включая некоторых ближайших сторонников Джонсона - таких как Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.
Министр внутренних дел Прити Патель, целиком обязанная своей карьерой Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шаппс тоже призвали премьера уйти в отставку.
Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что "это нестерпимо, и будет становиться только хуже".
Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.
В начале июня в парламенте прошло голосование по вотуму недоверия Джонсону, и тогда ему удалось его выиграть с небольшим перевесом. Голосование инициировали 54 депутата от Консервативной партии, которых возмутил доклад о вечеринках на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун.
Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.
На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.
Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.
Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Науседа в Сувалкском коридоре: единство Польши и Литвы - плохая новость для агрессора
Единство Польши и Литвы и усилия по укреплению...
Предприниматель о всеобщем налоге на недвижимость: сейчас надо решать иную проблему
Глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис...
Жительница Литвы в Неринге перешла границу России: ее задержали и допрашивали 6 часов
2 июля после обеда Грета Д., отдыхавшая в Ниде, пошла...
Глава КИД Сейма Литвы: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград
За три дня до внесения российского цемента и алкоголя в...
Правительство Литвы одобрило передачу Украине беспилотника "Байрактар" и вооружения
В четверг правительство Литвы одобрило передачу...