Для сохранения своего поста Джонсону было необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов. Премьера поддержали 211 депутатов. 148 были против.

Согласно партийным правилам, Джонсон гарантирован на год от проведения подобной процедуры.



Голосование консерваторов

Вопрос был поставлен на голосование в парламентской фракции тори.

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С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов. Согласно закону, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции.

Поводом стал гнев части консерваторов в связи с докладом Сью Грей, расследовавшей нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. Однако, чтобы это произошло, недоверие ему должны высказать как минимум 180 его однопартийцев — большинство членов фракции.

Согласно заявлению офиса премьер-министра, Борис Джонсон приветствует возможность объясниться перед соратниками по партии.

"Это шанс положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше", — цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Голосование среди депутатов-тори пройдет в понедельник с 18 до 20 часов по местному времени.



За и против

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Борис Джонсон пользуется ее 100-процентной поддержкой, и призвала своих коллег, депутатов-консерваторов, поддержать его.

В своем твите она написала: "Он извинился за допущенные ошибки. Теперь мы должны сосредоточиться на экономическом росте".

Канцлер Риши Сунак также заявил о своей поддержке Бориса Джонсона, отметив, что премьер-министр продемонстрировал твердое лидерство в таких вопросах, как внедрение антиковидной вакцины и поддержка Украины.

О поддержке Джонсона объявил и министр юстиции Доминик Рааб.

Всего, по данным Би-би-си, о поддержке премьера на предстоящем голосовании заявили как минимум 18 парламентариев-тори.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер призвал депутатов-консерваторов "проявить лидерство" и проголосовать против Бориса Джонсона.

В интервью Би-би-си он отметил, что Джонсон потерял доверие страны, а общественное настроение изменилось из-за общего ощущения, что этот человек на самом деле о многом не говорит правду.

По словам Стармера, многие лейбористы полагают, что вотум доверия Джонсону им выгоден — это поможет выиграть следующие выборы в силу потери им популярности в стране. Сам лидер оппозиции полагает, что избавиться от него — в национальных интересах страны.

В отношении самого Стармера сейчас также проводится расследование о возможном нарушении им карантинных мер во время пандемии. Оно еще не закончено, и лидер лейбористов поообещал, что если выяснится, что он действительно нарушал правила, то он тут же подаст в отставку.

В том, что касается электоральных перспектив тори, с лейбористами солидарны и многие члены Консервативной партии. "Мы должны быть безжалостными, иначе у власти окажется социалист, — заявил в интервью Би-би-си Эндрю Бриджен, член парламента от Северо-Западного Лестершира. — Я не думаю, что люди простят и забудут".

Корреспондент Би-би-си Ник Робинсон отмечает, что в последнее время премьер-министры, которые в аналогичных ситуациях получали вотумы доверия, в скором времени покидали свой пост: Маргарет Тэтчер ушла в отставку через восемь дней после вотума доверия, Тереза Мэй — через полгода, а Джон Мейджор вскоре после вотума доверия потерпел поражение на всеобщих выборах.

Тем не менее, он считает, что Джонсон не оставит пост премьера без борьбы.



Дело о вечеринках

Скандал разразился в конце прошлого года, когда в результате серии публикация в прессе выяснилось, что во время локдауна в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок — в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

В этих мероприятиях участвовали среди прочих премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри.

Джонсон и другие участники собраний на Даунинг-стрит говорили, что мероприятия были сугубо рабочими. Хотя на столах и присутствовали вино и закуски, в ходе собраний соблюдались меры социального дистанцирования.

За одно такое нарушение — во время празднования дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года — премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией.

В прошлом месяце было объявлено об окончании полицейского расследования. Полиция не нашла больше нарушений в поведении Бориса Джонсона, и дальнейшие штрафы ему не грозят.

Одновременно с полицейским расследованием проводилось и внутреннее.

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей подготовила собственный доклад о нарушениях политиками и сотрудниками правительства правил локдауна.

В ее отчете говорилось, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. При этом в ее изначальном докладе не оказалось никаких имен и подробностей.

В итоговую версию доклада его автор добавила девять фотографий, на которых премьер был запечатлен с бокалом в руке. Ранее Джонсон заявил Палате общин, что на Даунинг-стрит никакие антиковидные правила не нарушались.

После того как полный текст доклада был обнародован в полном виде, многие британские политики — главным образом оппозиционные, но также и некоторые члены партии Джонсона — заявили, что подобное прнебрежение карантинными правилами и введение парламентариев в заблуждение не красят премьер-министра и он должен немедленно покинуть пост.

По правилам Консервативной партии, чтобы начать процедуру смены лидера, 15% ее депутатов должны написать письма о недоверии премьеру.