Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным — все равно что с крокодилом

Беседуя с журналистами в среду по пути в Индию, Джонсон предположил, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

Что касается намерений Зеленского, то, по мнению Джонсона, он хочет изгнать российские войска с востока Украины, но, возможно, согласится на переговоры о Крыме.