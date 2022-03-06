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"На прошлой неделе мы стали свидетелями впечатляющего и воодушевляющего единства Запада в ответ на душераздирающие сцены насилия в Украине", — пишет в колонке для New York Times премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AFP/Scanpix

"Десятки европейских стран отправляют на Украину военную технику. Но достаточно ли мы сделали для Украины? Думаю, что нет", — считает Джонсон.

"Мы не испытываем вражды к русскому народу, у нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе. Мы находимся в отчаянии из-за решения [Кремля] отправить молодых, невинных россиян на бесполезную войну.

Правда заключается в том, что у Украины не было серьезных перспектив членства в НАТО в ближайшем будущем, и мы были готовы ответить на опасения России по поводу безопасности путем переговоров.

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Теперь ясно, что у дипломатии никогда не было шансов".

Борис Джонсон считает, что западные страны не усвоили уроков российской агрессии в прошлом: "Слишком долго мы подставляли другую щеку. Никто не может сказать, что нас не предупреждали: мы видели, что Россия сделала в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 году и даже на улицах Солсбери".

В конце материала Борис Джонсон предлагает план помощи Украине, состоящий из шести пунктов, включая мобилизацию международной гуманитарной помощи, усиление экономического давления на Кремль и укрепление евроатлантической безопасности.

"Украинцы мужественно защищали свою страну. Именно их доблесть объединила международное сообщество. Мы не можем их подвести", — резюмирует Джонсон.

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