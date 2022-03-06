"Десятки европейских стран отправляют на Украину военную технику. Но достаточно ли мы сделали для Украины? Думаю, что нет", — считает Джонсон.
"Мы не испытываем вражды к русскому народу, у нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе. Мы находимся в отчаянии из-за решения [Кремля] отправить молодых, невинных россиян на бесполезную войну.
Правда заключается в том, что у Украины не было серьезных перспектив членства в НАТО в ближайшем будущем, и мы были готовы ответить на опасения России по поводу безопасности путем переговоров.
Теперь ясно, что у дипломатии никогда не было шансов".
Борис Джонсон считает, что западные страны не усвоили уроков российской агрессии в прошлом: "Слишком долго мы подставляли другую щеку. Никто не может сказать, что нас не предупреждали: мы видели, что Россия сделала в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 году и даже на улицах Солсбери".
В конце материала Борис Джонсон предлагает план помощи Украине, состоящий из шести пунктов, включая мобилизацию международной гуманитарной помощи, усиление экономического давления на Кремль и укрепление евроатлантической безопасности.
"Украинцы мужественно защищали свою страну. Именно их доблесть объединила международное сообщество. Мы не можем их подвести", — резюмирует Джонсон.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Уничтожен аэропорт Винницы, пытавшиеся бежать жители попали под обстрел, есть погибшие
Война в Украине продолжается больше недели. По...
Политолог: отступление Путина невозможно по одной простой причине (1)
"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной...
Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (28)
Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...
"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы
Война в Украине продолжается уже больше недели....
Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...