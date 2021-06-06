По словам политика, это стало бы "величайшим подвигом в истории медицины".

Очередной саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) должен состояться в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.