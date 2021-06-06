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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран "большой семерки" на предстоящем саммите взять обязательство по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© Shutterstock

По словам политика, это стало бы "величайшим подвигом в истории медицины".

Очередной саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) должен состояться в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

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Deutsche Welle
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