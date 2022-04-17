По словам Джонсона, в этом году для украинских христиан - отмечают ли они Пасху сегодня или через неделю, по православному календарю - "послание Христа, символизирующего триумф жизни над смертью и добра над злом звучит актуальнее, чем когда-либо".
Видеообращение британский премьтер записал по-английски, но буквально через несколько минут сам же ответил на него пожеланием на украинском языке: "Да укрепит господь всех вас, на Него уповающих, и да не покинет отвага ваши сердца".
Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кто из православных священников в Литве был вынужден оставить службу из-за позиции по Украине и что стоит за решениями митрополита?
Решение Виленско-Литовской епархии отстранить от...
Особенные защитники Мариуполя: они закалены даже больше, чем бойцы спецназа
Психологическая нагрузка на украинских солдат,...
Оказывающий различную поддержку украинцам мужчина: литовцы становятся все более равнодушными к войне
Пока война в Украине продолжается, помочь...
Война в Украине. Россия предложила украинским военным в Мариуполе сдаться
Почти два месяца продолжается российское военное...
Украинские беженцы столкнулись с бюрократическими проблемами: принявший их мужчина возмущен отсутствием гибкости ведомства
Семья беженцев, приехавших в Литву из раздираемой...