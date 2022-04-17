По словам Джонсона, в этом году для украинских христиан - отмечают ли они Пасху сегодня или через неделю, по православному календарю - "послание Христа, символизирующего триумф жизни над смертью и добра над злом звучит актуальнее, чем когда-либо".

Видеообращение британский премьтер записал по-английски, но буквально через несколько минут сам же ответил на него пожеланием на украинском языке: "Да укрепит господь всех вас, на Него уповающих, и да не покинет отвага ваши сердца".