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Борис Джонсон сегодня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени, сообщает политический редактор Би-би-си Крис Мэйсон.
Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.
Как сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением к стране.
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