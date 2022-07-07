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Борис Джонсон сегодня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени, сообщает политический редактор Би-би-си Крис Мэйсон.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© Zuma Press / Scanpix

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.

Как сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением к стране.

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bbcrussian.com
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