Борис Джонсон неожиданно прилетел в Киев

Визит Джонсона не был объявлен заранее, более того, в пятницу он должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.
В последний раз он был в Киеве в апреле.
"Господин президент, Владимир, рад снова оказаться в Киеве", - написал Борис Джонсон.
Mr President, Volodymyr,
It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022
В последний раз он был в Киеве в апреле.
Нынешний визит Бориса Джонсона состоялся на следующий день после того, как в Киеве прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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