Канцлер Австрии Себастьян Курц также назвал решение суда по делу Навального "неприемлемым". "Требую его немедленного освобождения и прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов. Власти должны обеспечить верховенство закона и право на свободу выражения", - написал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил решение по делу Навального и призвал немедленно освободить его, а также всех мирных протестующих и журналистов, которых задерживали в последние недели. "Правосудием никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", - подчеркнул он.

Эту позицию разделяют и лидеры других стран. "Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства. Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель, обращение которой опубликовал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон на русском языке в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что приговором Навальному Россия нарушает свои международные обязательства в части верховенства закона и основных прав и свобод. С похожими заявлениями выступили и два других руководителя центральных органов ЕС: председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный оппозиционеру. "Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в твиттере министра.

Также свою обеспокоенность этим решением выразили Соединенные Штаты и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Министр добавил, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества".