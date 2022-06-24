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Британский премьер ранее утверждал, что депортация украинцев в Руанду попросту невозможна. Но теперь заявил, что теоретически это возможно.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AFP / Scanpix

Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть высланы в Руанду. Об этом, как сообщила в пятницу, 24 июня, лондонская газета The Guardian, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон оговорил, что такой вариант очень маловероятен, но в то же время признал, что теоретически он возможен.

"Единственными обстоятельствами, при которых люди будут отправлены в Руанду, это если они прибудут в Великобританию нелегально и тем самым подорвут безопасные и законные маршруты, которые у нас имеются. Мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если они въедут сюда нелегально, то подорвут положение всех, кто прибывает сюда легально. Так, что боюсь, ответ звучит "да", в теории такое (высылка украинцев в Руанду - Ред.) может произойти. Но, думаю, это очень маловероятно", - сказал британский премьер в ходе визита в столицу Руанду Кигали.

Ранее Борис Джонсон, комментируя представленную в апреле спорную британскую программу высылки нелегалов в Руанду, заявлял, что депортация украинцев в ее рамках "попросту невозможна". В ходе нынешнего визита в Кигали Джонсон вновь выступил против заключения "плохого мира" в конфликте между Украиной и Россией, подчеркнув, что это лишь укрепит путинскую машину войны.

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Deutsche Welle

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