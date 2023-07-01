Болсонару запретили на 8 лет баллотироваться в президенты

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару Высший избирательный суд запретил в течение ближайших 8 лет выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства и занимать другие государственные должности. Об этом сообщают мировые информагентства в ночь на субботу, 1 июля.

Оглашение приговора началось еще 27 июня. Кроме прочего, прокуратура обвиняет Болсонару в злоупотреблении властью и государственными СМИ, а также в подрыве демократии в стране. В основу обвинения легла запись мероприятия, транслировавшегося в июле 2022 года в эфире государственного телевидения. Тогда Болсонару, пользуясь презентацией в формате PowerPoint, в течение часа рассказывал о ненадежности электронных машин для голосования, не подкрепляя свои слова никакими доказательствами. В октябре он проиграл во втором туре президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве.