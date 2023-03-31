Детали обвинительного заключения будут обнародованы после появления Дональда Трампа перед судьей в Манхэттенском суде, где ему будут официально предъявлены обвинения. Когда и как это произойдет пока не сообщается, но не исключено, что бывший президент после задержания будет препровожден в зал суда в наручниках. Это первый случай предъявления уголовных обвинений бывшему или действующему президенту Соединенных Штатов.

Дональд Трамп назвал решение большого жюри одобрить обвинительное заключение "политическим преследованием и вмешательством в выборы на беспрецедентном в истории уровне". Окружной прокурор Элвин Брагг, по его словам, "одержим идеей достать Трампа".

Как отмечают комментаторы, это будет трудное для прокуратуры дело. Обвинение в том, что Трамп фальсифицировал налоговые документы, внеся сумму, выплаченную порноактрисе Сторми Дэниэлс, как расходы на юридические услуги, является, по нью-йоркским законам, правонарушением. Оно может рассматриваться как уголовное преступление если оно было предпринято для совершения еще одного преступления. Нью-Йоркская прокуратура настаивает, что Трамп этими действиями нарушил федеральные избирательные законы. Однако в свое время федеральная прокуратура после проведения расследования отказалась предъявлять Дональду Трампу обвинения в нарушении избирательных законов, мало этого, юристы называют такой подход необычным, поскольку никогда прежде нью-йоркские суды не рассматривали подобных дел.

Предъявление обвинений Дональду Трампу, который вновь выставил свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии формально не должно помешать ему вести предвыборную кампанию. Американскими законами это не запрещено. Угроза предъявлений уголовных обвинений, с одной стороны, была использована бывшим президентом для сплочения своих сторонников, с другой стороны, опросы общественного мнения показывают, что часть республиканского электората подумывает о поддержке другого кандидата.

В данный момент Дональд Трамп является объектом, по меньшей мере, еще двух расследований, которые могут завершиться предъявлением ему уголовных обвинений. Федеральная прокуратура расследует его обращение с секретными документами, которые были незаконно вывезены из Белого дома и обнаружены в резиденции Трампа во Флориде. Окружной прокурор в Джорджии ведет расследование по подозрению в попытке Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в Джорджии. Гражданские иски, вчиненные Дональду Трампу и его компании, исчисляются десятками.