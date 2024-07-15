"Большинство жителей Барселоны скучать не будут": почему местные жители поддерживают запрет Airbnb

Я считаю, что люди должны иметь возможность использовать свою собственность по своему усмотрению, но я также думаю, что если вы относитесь к своему жилью как к коммерческому предприятию, то у вас должны быть другие правила и вы должны прилагать все усилия, чтобы уважать жизнь других людей. Большинство жителей Барселоны не будут скучать по туристической аренде“.