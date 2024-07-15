"Большинство жителей Барселоны скучать не будут": почему местные жители поддерживают запрет Airbnb

Несмотря на это, статистика испанского правительства показывает, что за последний год количество туристических апартаментов увеличилось на девять процентов, и сейчас их зарегистрировано более 340 000. Это означает, что в некоторых городах приходится по одной туристической квартире на каждые 1,5 квадратных километра и на каждые 139 местных жителей.
Но перенаселенность туристами – это лишь часть проблемы. Другая сторона – острый жилищный кризис в Испании, из–за которого все меньше людей могут позволить себе растущую арендную плату и цены на жилье. Многие молодые люди, в частности, не могут получить доступ к жилью и вынуждены жить дома, с родителями до 30 лет.
Распространение апартаментов типа Airbnb способствует росту цен на рынке, а также снижению доступности жилья для местных жителей.
Всего пару недель назад Барселона объявила о самом радикальном шаге – намерении ликвидировать всю туристическую аренду к 2028 году. Это вызвало неоднозначную реакцию как местных каталонцев, так и многочисленного иностранного населения города, доля которого в настоящее время достигла 25 %, пишет Euronews.
Местные жители приветствуют меры по борьбе с арендой жилья для туристов
„Если говорить коротко, то это положительная новость для местных жителей“, – говорит жительница города Мика Касалис. „Каждое лето аренда взлетает до небес“.
Аманда Дитцлер, которая раньше жила в доме с 15 квартирами Airbnb, согласна с этим мнением. „Я чувствовала себя небезопасно“, – говорит она. „По выходным здание было переполнено, и многие туристы обращались с помещениями как с гостиницей: оставляли после себя беспорядок, включали громкую музыку и т.д.
Я считаю, что люди должны иметь возможность использовать свою собственность по своему усмотрению, но я также думаю, что если вы относитесь к своему жилью как к коммерческому предприятию, то у вас должны быть другие правила и вы должны прилагать все усилия, чтобы уважать жизнь других людей. Большинство жителей Барселоны не будут скучать по туристической аренде“.
Но живущие в Барселоне иностранцы Брайан Лунд Ларсен и Алекс Новаковски не уверены, что их ликвидация действительно решит жилищный вопрос.
„Я не уверен, что это сильно повлияет на цены на аренду, но меня это и не волнует – я просто не хочу, чтобы меня будили вечеринки пьяных туристов посреди ночи или мы находили их полуголыми на нашей лестнице утром“, – говорит Брайан.
„Ликвидация тысяч легальных Airbnbs в городе с населением 1,6 миллиона человек не решит проблему“, – говорит Алекс. „Если что, это только разожжет еще больший огонь под уже существующим черным рынком аренды. Я считаю, что нужно больше внимания уделять строительству жилья“.
Где еще в Испании вводят ограничения на сдачу квартир туристам?
Но Барселона – лишь один город в длинном списке испанских городов, которые выступают против аренды жилья туристами.
В апреле в Мадриде – городе, где насчитывается более 14 000 туристических квартир, что почти вдвое больше, чем в Барселоне – городской совет объявил, что временно приостановит выдачу новых туристических лицензий.
В мае мэрия Валенсии также заявила, что приостановит выдачу новых лицензий как минимум на год, с возможностью продления еще на один. В последнее время валенсийская полиция принимает меры по борьбе с нелегальными туристическими квартирами и увеличивает штрафы за нарушения.
В прошлом месяце столица Андалусии Севилья также приняла решение не продлевать лицензии на аренду жилья для туристов в основных кварталах исторического центра.
Малага, которая занимает третье место в Испании по количеству квартир для туристов (и лишь шестое по численности населения), также ввела ограничения. Новые квартиры для туристов больше не разрешается сдавать в эксплуатацию, если у них нет отдельного входа. Поскольку большинство из них располагаются в многоквартирных домах, это позволяет меньшему количеству людей подавать заявки на получение лицензии.
„Жилищный кризис нельзя игнорировать“, – говорит Ханни Мартини, эксперт по продуктам питания из Малаги. Я не знаю, каков выход, но точно не в том, чтобы заставлять туристов чувствовать себя нежеланными гостями“. Малага – как и многие другие провинции Испании – в значительной степени зависит от туризма. Это наша самая крупная отрасль“.
„Я живу в историческом центре и до сих пор чувствую, что это „район“, полный местных жителей. В нашем доме есть арендаторы, сдающие жилье туристам, но у нас не было с ними никаких проблем“.
„Я думаю, когда мы путешествуем, мы должны стараться поддерживать более экологичный туризм, например, останавливаться в отелях, делать покупки в небольших независимых магазинах и питаться в заведениях, принадлежащих местным жителям“.