Опрос организовал сам Маск в своём аккаунте. Перед опросом он обещал руководствоваться его результатами. На итоги голосования он пока не реагировал.

В опросе приняли участие около 17,5 миллионов пользователей, из них за отставку Маска голосовали более 57%.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.