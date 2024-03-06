Большинство немцев высказались против поставок TAURUS Киеву

Более половины немцев (58 процентов) выступают против поставок крылатых ракет Taurus Украине для отражения российской агрессии, "за" высказались только 28 процентов. Таковы обнародованные в среду, 6 марта, результаты опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. Социологи опросили 2169 немцев, имеющих право голоса.

По данным опроса, 31 процент из тех, кто не поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет, высказались против поставки немецких вооружений в Украину в принципе. 14 процентов воздержались от ответа.

Число противников поставок TAURUS Киеву растет, отмечают социологи YouGov. По результатам предыдущего опроса, проводившегося со 2 по 6 февраля 2024 года, "против" поставок TAURUS высказались 49 процентов, "за" - 31 процент.

Споры вокруг ракет Taurus