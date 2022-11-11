Больше всего украинских беженцев в Латвии работает в сфере общественного питания

"Сфера питания всегда была открытой для людей как разного возраста, так и разной национальности. Поэтому она очень подходит для людей из Украины, которые хотят работать и получить новые навыки. Мы как представители отрасли очень рады, что таким образом можем внести свой вклад в поддержку людей Украины", — подчеркнул президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
Больше всего украинцев нашли работу в рижских ресторанах. В основном это женщины, которые уехали из страны вместе с детьми или внуками.
"У нас еще до войны работало два украинских парня, которые с началом войны отправились обратно в Украину, чтобы защищать свою страну. Мы рады, что они живы и здоровы, стали героями войны и поминают Латвию добрым словом в соцсетях. Сейчас у нас работают украинские женщины, которые раньше не работали в этой сфере, но быстро учатся и с большой ответственностью относятся к своим обязанностям. Украинцы получают такую же зарплату, как и остальные наши работники", — говорит Лаурис Алексеев, член правления Латвийского общества ресторанов и шеф-повар юрмальского ресторана "36 линия".
Всего в Латвии нашли работу 7069 граждан Украины. Вторая самая популярная среди беженцев отрасль — строительство, где работает 331 человек, и розничная торговля, где работают 304 человека.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?
В прошлом месяце рейтинг правительства Литвы был очень...
Украинские военные вошли в Херсон. Жители встречают их со слезами на глазах
Военнослужащие украинской армии в пятницу, 11 ноября,...
Delfi — итоги недели: бегство из Херсона, Хаймарсы для Литвы, бюджет и счета за отопление
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Минобороны России: переброска военных на левый берег Днепра завершилась
Минобороны России сообщило, что к пяти утра 11 ноября...
Эксперт о действующем ограничении: автомобиль "стоит" 4999,99 евро – не попадитесь на удочку
С 1 ноября 2022 года в Литве действует ограничение...