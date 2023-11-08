"Большая семерка" заверила Украину в своей поддержке

На фоне войны Израиля с террористическим исламистским движением ХАМАС важно, чтобы страны G7 "дружно послали четкий сигнал международному сообществу, что наша непоколебимая приверженность поддержке Украины никогда не ослабнет", заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила: "Если мы сейчас собьемся с дыхания в нашей поддержке Украины, Путин безжалостно воспользуется этим - с ужасными последствиями для народа Украины и Европы". Вот почему так важно, чтобы G7 продолжала оказывать всестороннюю поддержку Украине, указала Бербок.