"Большая семерка" выступила за продление перемирия в Газе

В начале совместного заявления, принятого во вторник на встрече в Вашингтоне, главы МИД стран «семерки» особо отмечают, что признают право Израиля на самооборону. Призыва к постоянному прекращению огня в заявлении нет.

«Мы поддерживаем дальнейшее продление этой паузы и будущие паузы, необходимые для наращивания поставок помощи и обеспечения освобождения всех заложников», — говорится далее в заявлении.

«Нужно приложить все силы к тому, чтобы обеспечить гражданскому населению гуманитарную поддержку, включая поставки продовольствия, воды, топлива и медикаментов», — призывают министры G7.