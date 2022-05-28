aA
"Большая семерка" (G7) - группа семи ведущих промышленно развитых стран мира - официально обязалась прекратить производство электроэнергии с использованием угля. По итогам встречи министров по вопросам климата и окружающей среды государств G7 в Берлине в пятницу, 27 мая, страны впервые договорились к 2035 году обеспечить производство электроэнергии без выбросов двуокиси углерода, причиняющих вред окружающей среде.
Anglis
Anglis
© Shutterstock

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, одновременно занимающий должность вице-канцлера Германии, назвал это обязательство "мощным сигналом для большей защиты климата". В итоговой декларации участники встречи также пообещали ставить перед собой более честолюбивые климатические цели и к 2025 году удвоить размер соответствующей финансовой помощи для бедных государств, сообщил Хабек.

Хотя глобальное потепление уже невозможно отменить, теперь задача состоит в том, чтобы его замедлить, сказал заместитель главы правительства Германии.

Председательство Германии в G7


В свою очередь министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке отметила, что трехдневная встреча в столице ФРГ была "успешной для защиты климата, сохранения природы, а также охраны окружающей среды".

Германия в 2022 году председательствует в "Большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявляла, что намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов во время этого председательства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu

Фельштинский: вокруг ядерной кнопки стоят сто человек, и все кричат "можно я нажму?"

"Состояние российского общества, российского...

Ходорковский: России не нужен пост президента

России институт президента не нужен, говорит...

Президент ПА НАТО в Вильнюсе: Альянс продемонстрировал единство, которого Путин не ожидал

В условиях развязанной Россией войны в Украине страны...

Православная церковь Литвы просит Московский Патриархат о самостоятельном статусе

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий...

В Литве - рекордный уровень доверия к армии: самый высокий показатель с 1998 года

По мере того, как Россия продолжает вести войну против...