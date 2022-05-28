Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, одновременно занимающий должность вице-канцлера Германии, назвал это обязательство "мощным сигналом для большей защиты климата". В итоговой декларации участники встречи также пообещали ставить перед собой более честолюбивые климатические цели и к 2025 году удвоить размер соответствующей финансовой помощи для бедных государств, сообщил Хабек.

Хотя глобальное потепление уже невозможно отменить, теперь задача состоит в том, чтобы его замедлить, сказал заместитель главы правительства Германии.

Председательство Германии в G7



В свою очередь министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке отметила, что трехдневная встреча в столице ФРГ была "успешной для защиты климата, сохранения природы, а также охраны окружающей среды".

Германия в 2022 году председательствует в "Большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявляла, что намерена сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов во время этого председательства.