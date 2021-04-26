Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.

Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.

"Сокрушительное напоминание"

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.

Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит "сокрушительным напоминанием" о том, на что способен коронавирус.