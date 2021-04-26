Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.
Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.
Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.
"Сокрушительное напоминание"
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.
Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит "сокрушительным напоминанием" о том, на что способен коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса призывает начать вакцинацию более молодого населения обратился к жителям и по-русски (104)
26 апреля в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo...
"Попутчики": что видит в глазах пассажиров кондуктор Виктория? Вильнюс - Клайпеда (14)
Вильнюсский железнодорожный вокзал. 6.30 утра. Холодно....
В Каунасе состоялась акция протеста против тестирования детей на коронавирус (5)
26 апреля и Каунасского муниципалитета состоялась...
Политолог: к сожалению, некоторые страны превратили вакцину в оружие (193)
"Если вам колют вакцину Pfizer или Moderna, то вам предлагают...
Фермеры в растерянности: трактористов не хватает, зазывают на работу водителей грузовиков (19)
В Литве в сельском хозяйстве не хватает...