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Новая волна эпидемии коронавируса в Индии привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а запасы лекарств и кислорода быстро заканчиваются.
Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии
© AP / Scanpix

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

Koronavirusas Indijoje
Koronavirusas Indijoje
© Reuters / Scanpix
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Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.

Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии
© AP / Scanpix

Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.

"Сокрушительное напоминание"

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.

Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии
© AFP / Scanpix

Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит "сокрушительным напоминанием" о том, на что способен коронавирус.

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bbcrussian.com

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