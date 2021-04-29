В этой связи вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор" с послом РФ в Болгарии. София "желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией" и "настаивает на активном и эффективном содействии" российской стороны в "прояснении обстоятельств инцидентов", произошедших на болгарской территории, сообщает далее МИД.

Захариева также обратила внимание посла РФ на "некоторые публичные комментарии российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными". МИД Болгарии "оставляет за собой право принять ответные меры" и призвал Москву "прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Болгария подозревает россиян во взрывах на складах боеприпасов

Накануне прокуратура Болгарии заявила о возможной причастности шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов в 2011, 2015 и 2020 годах. Следствие проверяет версию, согласно которой целью взрывов годах были вооружения, которые принадлежали бизнесмену Емельяну Гебреву и планировались к отправке в Грузию и Украину. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары.

В прокуратуре полагают, что злоумышленники пытались с помощью пожаров спровоцировать эвакуацию людей со складов. В ведомстве также сообщили, что установлены личности шести граждан России, которые всякий раз находились в стране, когда происходили взрывы и также могли быть причастны и к попытке отравления Гебрева, произошедшей весной 2015 года.

Бизнесмену стало плохо на приеме в Софии, он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив. В 2019 году болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева.