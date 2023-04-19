"За последний год значительное количество продовольствия осталось в стране и нарушило продовольственные цепочки. […] Если тенденция сохранится или усилится, не исключено, что последствия для болгарского бизнеса будут крайне тяжелыми", — заявил Донев. Он подчеркнул, что София по-прежнему солидарна с Киевом, но "банкротства болгарских сельхозпроизводителей этому не способствуют".

Ранее ограничения на импорт из Украины зерна и другой сельскохозяйственной продукции ввели Польша, Словакия и Венгрия. Будапешт сегодня дополнил список запрещенных к ввозу товаров вином, хлебом, сахаром и медом. К принятию аналогичных мер также призывают в Румынии.

Объясняя свое решение, правительства этих стран ссылались на недовольство местных фермеров: большие объемы более дешевого украинского сырья снизили цены и сделали локальную продукцию менее привлекательной. Власти Евросоюза отменили пошлины на зерно из Украины, стремясь поддержать страну во время российского вторжения.

Еврокомиссия выступила против подобных действий стран Восточной Европы, отметив, что таможенная политика входит в компетенцию ЕС, а не государств-членов. В Брюсселе уже анонсировали выделение пакета помощи объемом 100 млн евро наиболее пострадавшим фермерам. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сегодня проведет переговоры с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии и Украины.