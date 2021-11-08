Более тысячи мигрантов находятся у границы Беларуси и Польши. Польша заявила о попытке прорыва

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.
Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021
Позже в Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали ситуацию.
"В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — говорится в заявлении ведомства.
В ГПК также заявили, что "белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
МИД Польши: Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв
Белорусские власти хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио", передает Zerkalo.
"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", — сказал Вавжик.
Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма.
"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", — написал Жарын.
По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", — добавил он.
Со стороны Польши на границе дежурят пограничники, полиция и военные, сообщает заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик. По его словам, "польские службы готовы к любым обстоятельствам".
Около 15.00 МВД Польши заявило о попытке прорыва границы. На опубликованном видео можно видеть, как со стороны мигрантов бросают камень, а со стороны польских силовиков — распыляют газ.
🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021
Кто эти люди?
В группе беженцев более тысячи человек, "много женщин и детей, угрозы они пока не представляют". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусских пограничников.
В группе преобладают молодые мужчины, заявил министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", — добавил он.
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